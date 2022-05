Multisala Ciak, il cinema al femminile con la rassegna del “John Belushi”

Il Circolo “John Belushi” presenta al multisala Ciak, in via XXV Aprile, il secondo ed ultimo appuntamento della mini rassegna dedicata al cinema declinato al femminile. Sarà proiettato, in spettacolo unico alle 20, il film di Simone Manetti “Sono innamorato di Pippa Bacca”, uscito nelle sale italiane l’8 marzo del 2020 ma visto pochissimo dal grande pubblico perché, proprio in quel momento, l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 entrò nella fase più critica. Un’occasione, dunque, per recuperarlo.

8 marzo 2008: prende il via da Milano, con destinazione Gerusalemme, "Brides on tour", la performance dell'artista Giuseppina Pasqualino di Marineo, nome d'arte Pippa Bacca, e dell'amica Silvia Moro. Il viaggio prevede l'attraversamento in autostop di undici Paesi, con soste a casa di persone contattate in precedenza. Ad ogni tappa incontrano le ostetriche locali, perché Pippa possa lavare loro i piedi; rituale evangelico, imparato da piccola sul cammino di Compostela, che vuole esprimere riconoscenza per chi favorisce la vita in contesti postbellici. Luoghi in cui la correlazione tra bisogno e solidarietà si dà come un'evidenza, qualcosa che non ha bisogno di essere incoraggiato. Ma l'aspetto più sostanziale e spettacolare dell'azione consiste nel vestire per tutto il tempo del viaggio abiti da sposa concepiti e disegnati ad hoc.

