Musica e sapori, il Ginger ospita la cena-concerto con Emilio Garofalo

Cena-concerto, con il chitarrista Emilio Garofalo, venerdì 16 dicembre alle 20 al “Ginger People & Food” di Agrigento in via Empedocle. Un appuntamento che unisce musica e sapori con la presenza dell’artista palermitanoclasse 1996, diplomato all’Accademia di musica moderna AMM National School e laureato in chitarra jazz al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo: un virtuoso della chitarra folk con particolare interesse per le tecniche finger style.

Ha partecipato alla decima edizione del Tour Music Fest, ha calcato i palchi dell'Earth Day a Roma e dell'Unlocked Music Festival a Palermo dove ha aperto il concerto di Fabri Fibra.

Ha inciso le chitarre nel singolo "Polvere" prodotto da Rusty Records e interpretato da Giorgia Vassallo e ha collaborato con Nino Buonocore e Samaritano nella realizzazione del singolo "Rosanna". Dall'inizio del suo percorso artistico Emilio vanta la partecipazione a seminari tenuti da chitarristi del calibro di Dodi Battaglia, Scott Henderson e Maurizio Colonna.

Inizio cena con menù alla carta alle 20. A seguire il concerto. Per prenotazioni telefonare allo 0922 596151.