L'opera lirica arriva nella Valle dei Templi, ma in streaming

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi comunica che nell’ambito della collaborazione costituita con la Fondazione Arena di Verona, in persona della soprintendente Cecilia Gasdia, che produce ed organizza l“Arena Festival 98° Opera Festival 2021”, con l’intento di unire fin dalla prima recita le istituzioni e i luoghi protagonisti di questa produzione, venerdì 25 giugno, alle ore 20,30, presso l’area eventi sottostante il Tempio di Giunone, in esclusiva ed in contemporanea con l’Arena di Verona avverrà la trasmissione streaming di Cavalleria rusticana e Pagliacci.