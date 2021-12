Casa Scaglione, i tradizionali "Racconti di Natale" tre letteratura e teatro

Appuntamento con i “Racconti di Natale”, a Sciacca, tra letteratura e teatro a cura di Franco Bruno.

L’iniziativa culturale rientra nel programma della rassegna “Sciacca libri in festa Natale 2021”, in collaborazione con TeatrOltre, sottoscrittrice del “Patto per la leettura”.

Mercoledì 22 dicembre alle 22, a Casa Scaglione, una selezione di racconti della tradizione natalizia che da sempre ha affascinato grandi e piccini.

Storie, a tratti anche divertenti, che rendono più intensa la visione di una collezione delle sculture del presepe di Casa Scaglione: a testimonianza che la realizzazione di presepi a Sciacca tocca il suo apice nella fine dell’Ottocento quando ceramisti, intagliatori e amatori realizzavano pregiatissime statuette realizzate a mano e colme di minuziosi particolari; tradizione che vive tutt’oggi nelle botteghe di ceramica presenti nel territorio.

“Una tradizione - dicono il sindaco Francesca Valenti e

l’assessore alla cultura Gisella Mondino - che non solo contribuisce a vivere l’atmosfera natalizia, ma diventa anche un messaggio di speranza per una comunità che non vuole rinunciare, neanche in questo periodo, alle sue tradizioni”.