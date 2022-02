Casa Pirandello, i bambini salgono sul “Treno delle maschere” tra i personaggi creati dal drammaturgo

Per il Carnevale, a Casa Pirandello, c'è il "Treno delle maschere" tra i personaggi creati dal drammaturgo. Appuntamento domenica 27 febbraio per salire su un treno immaginario e viaggiare accanto a Vitangelo Moscarda con il suo nasone o al fianco di Mattia Pascal che guarda da sotto il cappello: o anche cantare con Liolà e sognare con Ciaula. Dalle 16,30 in poi, Casa Pirandello ospiterà il laboratorio per bambini incentrato sulla figura del drammaturgo e sui suoi personaggi. Saranno gli operatori di CoopCulture ad accogliere i piccoli (da 6 a 12 anni) per raccontare cosa c’è dietro le tante maschere create da Luigi Pirandello: personaggi tristi, fringuelli allegri, uomini che hanno perso il senso della vita e altri che lo stanno cercando.Durante il laboratorio ogni bambino potrà scegliere il suo personaggio e sulle sue particolarità, costruire la sua maschera. Senza contare poi che i piccoli partecipanti potrebbero anche incontrare lo stesso Pirandello che si racconterebbe in prima persona.

Ingresso 5 euro. Casa Pirandello rimane aperta dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19,30. Si entra solo con green pass rafforzato. Si possono anche effettuare visite alla tomba dello scrittore fino a un’ora prima del tramonto.