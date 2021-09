Settimana della legalità - giudici Saetta e Livatino, ecco gli eventi religiosi per fare memoria

Orario non disponibile

Quando Dal 19/09/2021 al 02/10/2021 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Canicattì

Al via da domani con l'arrivo in città della reliquia del beato Livatino da Agrigento gli appuntamenti religiosi per farne memoria a 31 anni dall'omicidio che avvenne il 21 settembre 1990. L'evento fa da ulteriore prologo alla "Settimana della Legalità giudici Saetta Livatino" organizzata dall'associazione "Amici del giudice Rosario Angelo Livatino onlus".

Questi gli appuntamenti più importanti, anche se per opportunità dettata dall'emergenza Covid-2019 è stato deciso di ridurre all'essenziale i momenti aggreganti in presenza e che in ogni caso saranno osservate le prescrizioni vigenti al momento.

PROGRAMMA

13 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2021

Domenica 19. Canicattì - Oratorio Don Bosco - Rovitelli, ore 18,30. Funzione religiosa di ringraziamento per la beatificazione del giudice Rosario Livatino, presieduta dall'arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano

Lunedì 20. Canicattì - chiesa S. Domenico, ore 20 - Veglia di preghiera chiesa S. Domenico e ritrovo davanti "Casa Famiglia Livatino"

Martedì 21. Ore 10.30 - Chiesa San Domenico - Canicattì, funzione religiosa in memoria del giudice Rosario Livatino. Ore 12 - Agrigento - Vecchio tracciato SS 640- C.da S. Benedetto, omaggio alla stele Livatino fatta erigere dai genitori in ricordo del loro unico figlio.

Giovedì 23. Ore 20 in streaming su YouTube e canali Facebook convegno "I pezzi mancanti". Relatori: Onorevole Rosy Bindi; Dottor Roberto Di Bella (Presidente Tribunale per i Minori di Catania); Dottor Ottavio Sferlazza (Magistrato in pensione); Dottor Toni Mira (Redattore Capo "Avvenire) e don Giuseppe Livatino (Postulatore Diocesano Causa Rosario Livatino). Moderatore: Enzo Gallo - Giornalista.

Sabato 25. Ore 10- cimitero comunale - Canicattì, omaggio floreale alla tomba del giudice Saetta e del figlio Stefano. Ore 10,30 - Chiesa di S. Diego - Canicattì, funzione religiosa in memoria del presidente Antonino Saetta e del figlio Stefano (a cura dell'amministrazione comunale). Ore 12 Caltanissetta - S.S. 640 - ex viadotto Giulfo - Omaggio alla stele Saetta

02 ottobre. Messina - Aula di rappresentanza Corte d'Appello, consegna dei "Pro Bono Iustitiae" e "Pro Bono Veritas" a cura del Movimento Nuova Presenza "Giorgio La Pira" animato da Calogero Centofanti.

A causa dell'emergenza Covid, gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare il programma sulla scorta delle decisioni assunte dalle Autorità per il contrasto ed il contenimento del contagio.