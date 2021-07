Torna la caccia al tesoro fotografica "Life": quest'anno si svolgerà on line

Dopo un anno di pausa torna la caccia al tesoro fotografica "Life", memorial Fabrizio Piro. Lo staff ha organizzato un'edizione del tutto nuova pur di dare continuità al progetto guardando con ottimismo l’arrivo di tempi migliori per attuare le vecchie modalità.

La caccia di quest’anno sarà online e si svolgerà dal 23 al 25 luglio. Le squadre partecipanti riceveranno via mail, alle 18 del 23 luglio, gli indizi da decifrare ed avranno tempo fino a domenica per andare a fotografare gli obiettivi. Questi ultimi dovranno poi essere postati su un account instagram di un componente della squadra per essere valutati successivamente dalla giuria.

Non sarà una gara di velocità ma stavolta a vincere saranno le squadre che avranno indovinato gli obiettivi e che al contempo avranno scattato le foto più belle.

Niente raduno di presenza quindi, ma sicuramente un’esperienza che non farà mancare un po’ di sano divertimento.

C’è tempo per le iscrizioni fino alle 18 di giovedì 22 luglio e stavolta non c’è limite al numero di squadre che potranno partecipare.



Il progetto "Life" proseguirà successivamente con il challenge Instagram che avrà come tema quello che sarà svelato in occasione della caccia al tesoro.E' organizzato dagli amici e familiari di Fabrizio Piro, dal club fotografico amatoriale "L’AltraSciacca Foto", dalla community "Instagram Igers Agrigento" e con il patrocinio del Comune di Sciacca.