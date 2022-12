“Buoni se potete”: al teatro Pirandello il musical del Natale firmato Bellomo e Savatteri con Corrado Tedeschi

Due giorni con il musical di Francesco Bellomo e Marco Savatteri al teatro Pirandello: sabato 17 e domenica 18 dicembre andrà in scena “Buoni se potete”. Protagonista Corrado Tedeschi affiancato da Martina Difonte, Davide Incantela, Roberto Iannone, Giovanni Moscato, Salvatore Nocera Bracco, gli artisti di Casa del Musical e la partecipazione straordinaria di Nino Bellono e Pippo Crapanzano.

Lo spettacolo, tratto dal film del 1982 di Luigi Magni con Johnny Dorelli, dal titolo “State buoni se potete”, è adattato da Mauro Graiani.

Il musical, ambientato nella Roma cinquecentesca, ripercorre la vita San Filippo Neri come raccontano i due registi: “Si tratta di musical ricco di sentimenti ed emozioni – spiega Francesco Bellomo – una storia semplice e commovente con tutte le rappresentanze artiste del territorio agrigentino, divise per fasce di età: si parte dai 6 anni, per arrivare ai 100 anni di mio padre, Nino Bellomo, che per per l’occasione farà un piccolo cammeo, interpretando il Cardinale Borromeo”.

Marco Savatteri aggiunge: “Il musical affronta una tematica sacra e religiosa, sullo sfondo ironico e sarcastico, nel rispetto della figura di San Filippo Neri, il Santo che ha inventato l’oratorio, ma con la possibilità di interrogarsi e sorridere sul senso del bene. Un musical colorato con coreografie, danze , momenti corali e tanti spunti di riflessione e tanta allegria e simpatia. Un atto unico sostenuto nel ritmo, per conoscere una Roma del Cinquecento che ha ispirato tante tradizioni”.

A vestire i panni di San Filippo Neri sarà Corrado Tedeschi che racconta: “E’ bellissimo per me interpretare un personaggio meraviglioso che ha sempre rifiutato i canoni imposti dalla Chiesa. Un Santo che ha aiutato tanti bambini. Nella mia carriera artistica ho interpretato tanti personaggi – sottolinea il noto conduttore televisivo -non pensavo che avrei vestito i panni di una Santo, ma in vecchiaia si può fare”.

“Buoni se potete” è il musical del Natale per tutta la famiglia. Le musiche originali sono di Marco Savatteri, le coreografie di Gabriel Glorioso, i costumi di Valentina Pollicino, le scene di Carla De Marino.