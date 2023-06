“Breccia di Comitini”, cerimonia per ricordare l’impresa compiuta 164 anni fa

Prezzo non disponibile

Il 3 luglio ricorre il 163esimo anniversario della "Breccia di Comitini". Un gruppo di patrioti, quel giorno del 1859, issarono il primo tricolore dell' Unità italiana nel sito archeologico denominato "Petra" a Comitini. Per volontà dell'attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Nigrelli è prevista il 3 luglio una cerimonia per ricordare quell'impresa lontana ormai 164 anni. Dal 2018 proprio per questo avvenimento il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Comitini la denominazione di città.

Interverranno, oltre al Prefetto di Agrigento, tutte le altre massime autorità civili e militari della provincia. Saranno presenti anche diversi deputati nazionali e regionali.

La manifestazione comincerà con l'Inno nazionale cantato dai bambini accompagnati dalla banda musicale. Seguiranno interventi da parte delle autorità civili e militari presenti e il racconto di quel giorno memorabile. Si continuerà con la visita al Palazzo Baronale e con il taglio della torta gigante a forma di bandiera italiana. I bambini che parteciperanno alla manifestazione indosseranno una maglietta bianca. Inoltre un dipendente del Comune di Comitini consegnerà ad ogni bambino una bandierina italiana. Al Palazzo Baronale il personale delle Poste consegnerà una cartolina storica con l'annullo filatelico in ricordo di questa giornata.

Nel corso dell'evento, il primo cittadino comitinese premierà un poliziotto, due carabinieri e due infermieri che con il loro pronto intervento hanno salvato nei mesi scorsi la vita a due cittadini colti da infarto in strada.