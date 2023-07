Blues & Wine Soul Festival: 4 serate tra la Valle dei templi e la Scala dei turchi passando per Aragona e Sciacca

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

E’ giunto all’edizione numero 21 il Blues & Wine Soul Festival, la rassegna che ormai da più di due decenni unisce musica e passione per il vino. Divenuta ormai una kermesse itinerante che attraversa tutta Italia, quest’anno sarà in provincia di Agrigento per 2 tappe.

Sarà un’edizione molto importante perché si festeggiano i 30 anni della band ufficiale di Joe Castellano, patron e ideatore del Festival. La manifestazione nacque ad Agrigento nell’ormai lontano 2003 ed è stata tra le manifestazioni facenti parti del dossier che ha sostenuto la vincente candidatura di Agrigento a “Capitale italiana della Cultura 2025”, ha voluto onorare questa importantissima occasione con ben 4 appuntamenti in territorio agrigentino.

Si partirà dunque agosto con un elegante “Soul party” di presentazione nel cuore della Valle dei Templi, nei giardini del suggestivo ed affascinante “Stelai” (poco distante dalla rotonda Giunone).

Il giorno dopo, 3 agosto, il “Gala Scala dei turchi”: dalle terrazze del “Madison” di Realmonte una consacrazione di grande mondanità. Uno speciale buffet e la musica della Official Band di Joe Castellano con gli ospiti Sharrie Williams, Ed Wynne e Koury Thompson.

L’8 agosto, invece, sarà il turno della “Notte al frantoio”, per indicare come in quella sede, anche gli olii la faranno da padrone. L’accogliente relais “Principe di Aragona” ospiterà infatti quest’altra particolare chicca sul territorio agrigentino proponendo uno speciale party, sempre con grandi degustazioni di food, vini, olii e musica dal vivo con gli artisti di Joe Castellano.

Il 10 agosto, infine, i “Calici di Blues” presso gli spazi della “Vecchia Bussola” di contrada Foggia a Sciacca. Una notte finale che si preannuncia davvero speciale per la notte di San Lorenzo.

Gli ospiti di quest’anno sono dunque la grandissima cantante del Michigan Sharrie Williams (eletta nel 2019, dalla rivista “Jazz”, migliore cantante del blues mondiale e titolare di un paio di Blues Music Awards) che già fu protagonista di un paio di spettacolari tour con Joe Castellano qualche anno fa e che nel 2006 portò invece la sua band al tempio di Giunone. Con Sharrie il californiano Ed Wynne, per vent’anni grande sassofonista degli Earth Wind & Fire Experience di Al McKay e già con storiche Bband come Doobie Brothers o Blues Brothers.

Accanto a loro un nuovo talento del soul gospel, il baritonale Koury Thompson, voce calda con timbriche che ricordano la leggenda Teddy Pandergrass.

Ricchissimo il parterre delle cantine e delle aziende che producono olio. Il festival infatti seleziona solo marchi di ottima qualità, che incontrano preventivamente il gusto del patron Joe Castellano, grande appassionato e studioso della storia del vino oltre che rinomato musicista internazionale.

Ecco tutti i contatti per informazioni e prenotazioni:

Stelai Valle dei Templi (2 agosto) 320 1934242.

Madison Scala dei Turchi Realmonte (3 agosto) 0922 816257.

Relais Principe di Aragona (8 agosto) 0922 600600.

La Vecchia Bussola Sciacca (10 agosto) 340 2335205.