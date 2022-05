Beni confiscati, attivo il portale “Open data Aziende confiscate": via al webinar

Prezzo non disponibile

Si svolgerà il prossimo 16 maggio il webinar di carattere divulgativo-informativo al fine di consentire la conoscenza dei contenuti del Portale “Open data Aziende confiscate” nell’ambito delle attività formative ricomprese nel Progetto O.K. Open Knowledge, a cui aderisce la Camera di Commercio di Agrigento,

Le attività formative sono in particolare rivolte a pubbliche amministrazioni ed enti locali; nuclei dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC) attivi presso le Prefetture; Funzionari dell’Anbsc presso le 3 sedi territoriali site a Reggio Calabria, Palermo, Napoli; componenti dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo (art 41 ter Codice Antimafia); Funzionari delle Camere di commercio; associazioni di categoria e comitati per l’imprenditorialità; avvocati, dottori commercialisti, amministratori giudiziari; cooperative appartenenti al terzo settore delle Regioni; scuole superiori, università (con riguardo alle facoltà economiche) e Centri di ricerca.

Il webinar del 16 maggio è finalizzato alla condivisione degli elementi conoscitivi di base in modo da approfondire il processo di sequestro e confisca e l’impatto sulle aziende e le funzionalità del Portale “Open data aziende confiscate – Sezione pubblica".