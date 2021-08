Basket e beneficenza, ecco il "Licata Summer League"

Prezzo non disponibile

La palestra dell’istituto scolastico Marconi di Licata ospita il torneo di basket “Licata Summer League – premio Marcello Giavarini” nell’ambito del progetto complessivo “licataRivive2021”, organizzato dalla “A.P.S. Multiservice Grazia Di Caro Gestione e Servizi” del presidente Giusy Amato.

Il 6 agosto alle ore 20 ci saranno le semifinali, mentre la finalissima si giocherà il 7 agosto sempre alle ore 20.

Tale iniziativa ha la finalità di consentire a molti giovani di riprendere l’attività sportiva e di raccogliere fondi da destinare alle associazioni benefiche presenti sul territorio di Licata.

“Si tratta - dicono gli organizzatori - del primo ed unico evento Covid Free in provincia di Agrigento. Infatti, per accedere in palestra è stata creata un’apposita app che consente il tracciamento dei partecipanti, oltre all’utilizzo del green pass obbligatorio.

Il delegato provinciale ENAC di Agrigento, Salvo Amato ha fortemente voluto che tale iniziativa si svolgesse a Licata nell’ambito della campagna di sensibilizzazione Nazionale Enac RipartiAmoinsieme”.