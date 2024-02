"Aspettando il Mandorlo": anteprima della festa con una serata al teatro Pirandello

Indirizzo non disponibile

“Aspettando il Mandorlo” è il titolo dello spettacolo in programma sabato 24 febbraio alle 21 al teatro Pirandello di Agrigento. Sarà una serata all’insegna della tradizione che, in attesa dell’inizio della 76a edizione del Mandorlo in Fiore, intende donare alla città “dolci ricordi” e, allo stesso tempo, suscitare il fervente desiderio dell’inizio del Festival.

Un viaggio attraverso testimonianze e cenni storici che faranno rivivere le origini ed il percorso della festa dalle origini ad oggi. Illustri protagonisti locali, artisti folk, organizzatori, allieteranno il pubblico promettendo un “viaggio” ricco di emozioni. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e, successivamente, diffuso su tutti i canali social. L’ingresso è a inviti.