Arte, cultura, musica e sapori: ecco il programma dell'Estate di Montevago

Tutto pronto per l’Estate Montevaghese 2023 tra arte, cultura, musica e sapori. Prenderà il via il 30 luglio il calendario di iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Montevago in collaborazione con le associazioni del territorio.

“Anche quest’anno – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - proponiamo ai cittadini e ai turisti che verranno a trovarci un ricco programma di eventi per allietare l’estate nel nostro paese. Anche in questa occasione, fondamentale è stata la collaborazione delle associazioni culturali del territorio con l’amministrazione comunale. Abbiamo previsto tante iniziative per tutte le fasce d’età per coinvolgere quante più persone possibili: dalla musica al teatro, dai giochi per bambini all’enogastronomia. Da segnalare, gli eventi dei Borghi dei Tesori Fest, il recital di Gianfranco Jannuzzo nel museo en plein air tra i ruderi del sisma del '68, lo spettacolo teatrale 'Nella Magia delle Fiabe' della Savatteri Produzioni, per concludere, a settembre, con la Grande Festa del Vino e dei Prodotti del Belìce. Sarà una bella Estate Montevaghese, invito tutti a partecipare”

Il programma

Domenica 30 luglio ore 21,30, cabaret con Antonio Pandolfo, in piazza della Repubblica. Martedì 1 agosto ore 22,30, I Vagorita in concerto, in piazza della Repubblica. Mercoledì 2 agosto ore 21,30 anteprima Festa del Limone a cura dell'associazione"La Smania Addosso", in piazza Duomo. Giovedì 3 agosto ore 21,30 degustazione di prodotti locali "Odori e Sapori di Sicilia" a cura della Pro-Loco, in piazza della Repubblica. 5-6-7 agosto San Domenico VA edizione - Festa dei Vignaioli, presso l'azienda La Chiusa con il patrocinio gratuito del Comune di Montevago. Domenica 6 agosto ore 21, Festa del Limone e degustazione dei prodotti tipici locali, in piazza della Repubblica; corteo Storico con sbandieratori, presso viale XV Gennaio, a cura dell'associazione "La Smania Addosso". Lunedì 7 agosto ore 21,30 Festa del Limone, gruppi folkloristici, degustazione di prodotti tipici a base di limone; dalle ore 23 alle 3: Notte Gialla con dj set; a cura dell'associazione "La Smania Addosso", in piazza della Repubblica. Martedi 8 agosto Festività del santo patrono con processione e giochi pirotecnici - a cura del comitato San Domenico, in piazza Duomo. Mercoledì 9 agosto ore 21,30, eecital con Gianfranco Jannuzzo al Vecchio Centro. Giovedì 10, ore 21,30 "Le Vibrazioni" in concerto, presso viale XV Gennaio. Venerdì 11 agosto ore 21,30, Le Vibrazioni "Sicilia Bedda" - canti e poesie in siciliano, poeti e trio musicale: canzoneri - Di Giovanna - Bucalo, presso Vecchio Centro. Sabato 12 agosto ore 21,30, commedia teatrale "Un marito per due figlie" a cura del gruppo teatrale Caos, presso Vecchio Centro. Domenica 13 agosto ore 21,30, prima edizione "Be Happy! Voice Contest 2023", a cura dell'aggregazione Atlantide, in piazza della Repubblica. Venerdì 18 ore 21,00 "Giochiamo Insieme", serata di animazione con bambini ed adolescenti a cura dell'associazione "Coro degli Angeli", in piazza della Repubblica. Giovedì 22 ore 21,00, spettacolo teatrale "Nella magia delle fiabe", a cura della Savatteri produzioni, in oiazza della Repubblica. Magia Fiabe 26-27 agosto, 2-3-9-10 settembre Borghi dei Tesori Fest. Sabato 9 e domenica 10 settembre Grande festa del vino e dei prodotti del Belìce.