"Arte & Moda", sfilata delle opere di Francesco Anastasi alle "Fabbriche chiaramontane"

Si terrà giovedì 14 marzo alle ore 20.30, in piazza San Francesco 1, l'evento "Arte & Moda", una sfilata di creazioni artistiche realizzate da Francesco Anastasi voluta dal Comune di Agrigento in collaborazione con le Fabbriche chiaramontane nel corso del 76° "Mandorlo in Fiore".

Il progetto, che unisce moda e impegno civile, vedrà una sfilata con 60 abiti indossati da 15 modelle per combattere la violenza di genere. La serata, presentata da Simona Carisi e da Bepi Amorelli, vedrà la partecipazione di Lidia Vivoli, testimonial di " Stop violence against women".

L'ingresso è gratuito su prenotazione: basta inviare un messaggio con i nominativi per ogni posto da riservare in sala al numero 3281828905, o chiamando il numero 0922 611129.