Armonie Sicane 2021, la nuova edizione tutta in streaming

Si terrà tutta in formato digitale l'edizione 2021 dell'iniziativa "Armonie Sicane" promossa dalla Scuola di Musica “G. Lo Nigro” di Bivona. Questo, come evidente, per rispettare le disposizioni anti-Covid.

La stagione musicale 2021 avrà inizio il 7 marzo prossimo e si concluderà il 25 aprile. Sei gli appuntamenti musicali in streaming, che si potranno ascoltare sul canale YouTube della Scuola di Musica “G. Lo Nigro” di Bivona https://www.youtube.com/ channel/UCWfO1g-- YG56oNz3lcDszLw e sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/ scuolamusicalonigro.