"Carte senza barriere", per due giorni il patrimonio archivistico sarà aperto a tutti

L’Archivio di Stato di Agrigento, in occasione delle "Giornate Europee del Patrimonio" del 25 e 26 settembre, dedicate per l’edizione del 2021 al tema “Heritage All Inclusive! Patrimonio culturale: tutti inclusi!” presenta il percorso "Carte senza barriere", fruibile presso la sede dell’Istituto di Via Mazzini 185, sabato 25 settembre e domenica 26 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, nel rispetto delle misure anti-Covid.

L’evento, dedicato alla cartografia storica, è inserito nel programma della IX Edizione della Biennale Arteinsieme – Cultura e culture senza barriere, promossa dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona e Tactus Centro per le Arti Contemporanee, la Multisensorialità e l’Intercultura, in collaborazione con la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, il Centro per i servizi educativi (Sed), la Direzione Generale Musei e la Direzione Generale Creatività Contemporanea.

Il percorso prevede forme di fruizione ampliata del patrimonio archivistico attraverso supporti audiovisivi, interpreti LIS e sussidi tiflodidattici, in un contesto di condivisione dei contenuti, tra di loro integrati e orientati alla partecipazione.