"Sulle orme di Fabullus": laboratorio artistico gratuito per bambini

Ripercorrendo le orme del leggendario pittore Fabullus e prendendo spunto dai suoi lavori, il Parco della Valle dei templi di Agrigento ha organizzato nell’antiquarium dell’area archeologica Vito Soldano, a Canicattì, un laboratorio per giovanissimi (tra 6 e 12 anni), domenica 17 marzo alle 11.30.

Durante l’esperienza “Sulle orme di Fabullus. Il pittore della domus aurea”, gli archeologi di Coopculture condurranno in visita i piccoli ospiti alla vicina area archeologica, di cui narreranno storia e particolarità del sito. Al termine il gruppo si sposterà nell’antiquarium per il laboratorio di pittura in cui i bambini rielaboreranno in chiave personale quanto spiegato dagli archeologi. Immaginando di esser stati un tempo colleghi di bottega di Fabullus, ciascun bambini racconterà brevemente la storia del proprio personaggio ai compagni di laboratorio e, al termine, porterà consé i manufatti realizzati in ricordo dell’esperienza.

Ingresso gratuito.

Appuntamento nella corte davanti l’antiquarium.