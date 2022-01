Anniversario uccisione di Accursio Miraglia, manifestazione per ricordare il sindacalista

Prezzo non disponibile

Sono passati 75 anni dall’uccisione, a Sciacca, del sindacalista della locale Camera del Lavoro Accursio Miraglia.

Nella città termale quest’uomo viene ricordato ancora una volta: è stato artefice di tante coraggiose battaglie per la giustizia sociale e per i diritti delle fasce più deboli.

Ma è stato anche vittima della cieca violenza mafiosa.

“La città di Sciacca e la Sicilia - dicono i promotori dell’iniziativa - devono tanto a uomini come Accursio Miraglia che non hanno mai chinato la testa e che sono ancora da esempio per tutti”.

Appuntamento il 4 gennaio alle 10 al cimitero comunale. Si procederà alla deposizione di corone da parte dei familiari del sindacalista, della Camera del Lavoro di Sciacca e dell’amministrazione comunale.

Un’altra deposizione di corone avverrà alle 11 al monumento dedicato al sindacalista nella villetta Lazzarini, sempre a Sciacca.