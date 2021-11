Celebrazioni per Livatino, l’ordinario militare Marcianò il 7 novembre a Canicattì

Testimonianza e memoria del giudice e beato Rosario Livatino, nuove iniziative da parte dell'associazione "Amici del giudice Rosario Livatino Onlus".

Dopo la conclusione di una settimana di apertura ai fedeli e cittadini della "Cappella Livatino Corbo", il prossimo 7 novembre si attendono nuove iniziative. La prima, che sarà conclusa dalla presenza a Canicattì dell'ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, è il pellegrinaggio nel prossimo settimana organizzato dall’associazione per l’assistenza spirituale alle forze armate.

Una delegazione di soci e dirigenti sarà a Canicattì già da sabato 6 novembre per conoscere i luoghi del giudice Livatino ed approfondire nella giornata di domenica la figura del Beato con un incontro nella chiesa di San Domenico dove alle 18 monsignor Marcianò presiederà l’Eucarestia.

Il secondo appuntamento è per il 13 novembre alle 19,30 organizzato dal Lyons club international Distretto 108 Ya “Rosario Livatino: l’Uomo, il Giudice, il Beato. Tra Terra e Cielo”.

L’evento sarà in parte in presenza ed in gran parte in streaming con i relatori dell’associazione “Amici del giudice Rosario Angelo Livatino onlus”. Da Canicattì interverranno don Giuseppe Livatino, postulatore Diocesano della Causa Livatino; e Giuseppe Palilla, presidente dell’Associazione e compagno di Liceo di Rosario Livatino.