“Akragas”: la mostra di Saro Grimani che celebra la città dei templi

"Akragas" la mostra di Saro Grimani ad Agrigento sfida le normali convenzioni dell'arte , l'opera che l'artista realizza con una vecchia coppola siciliana e un pezzo di tela di juta è una creazione unica dedicata ad Agrigento, la città anticamente conosciuta come Akragas, e cattura l'essenza della sua storia millenaria e della sua bellezza intramontabile.

Saro Grimani è un artista, nato e cresciuto a Napoli ed affermatosi a Venezia. La sua passione per l'arte e la sua abilità nell'esplorare materiali non convenzionali hanno reso la sua opera unica nel suo genere. Grimani ha sviluppato uno stile distintivo che fonde il suo amore per la tradizione dell'Italia meridionale con una visione moderna e audace. Le sue opere sono spesso caratterizzate da un forte legame con la sua terra d'origine e testimoniano la sua profonda connessione con la storia e la cultura mediterranea.

L'opera "Akragas" di Saro Grimani è un'ode visiva all'antica città di Agrigento, che un tempo era conosciuta come Akragas durante il periodo greco. Questa città ricca di tesori archeologici e di un patrimonio culturale straordinario ha ispirato l'artista a creare un'opera che ne catturasse l'essenza. Utilizzando una vecchia coppola siciliana, un simbolo intrinseco della cultura siciliana, e un pezzo di tela di juta, Grimani ha trasformato materiali modesti in un'opera d'arte di grande rilevanza.

"Akragas" è un'installazione che combina abilmente la tradizione e l'innovazione. La vecchia coppola siciliana, indossata per generazioni dai contadini dell'isola, rappresenta la durezza del lavoro e l'autenticità del popolo agrigentino. La tela di juta, scelta per la sua texture rustica e la sua connotazione di materia grezza, simboleggia la connessione profonda con la terra e la natura.