Raccolta sangue Adas, ecco i prossimi appuntamenti

Per consentire alla cittadinanza di donare con generosità il proprio sangue l’Adas effettuerà una raccolta sabato 24 ottobre a Casteltermini in via De Gasperi 10, dalle ore 8.00 alle 12.00. La raccolta si sposterà poi domenica 25 Ottobre a Palma di Montechiaro in piazza Bonfiglio dalle ore 8.00 alle 12.00 ed a Raffadali in via Fiume sempre dalle ore 8.00 alle 12.00.

"A tutti i donatori - dice l'associazione - saranno inviate le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".