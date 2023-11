“Acchiappasegni”: ecco l'opera della prima residenza artistica del progetto "Sambuca Welcoming".

Venerdì 3 novembre a Sambuca di Sicilia sarà presentata la residenza artistica del progetto "Sambuca Welcoming". Alle 18,30, presso il nuovo spazio culturale dell'ex chiesa di San Sebastiano in corso Umberto I, gli artisti Karl Logge e Marta Romani presenteranno l'opera realizzata durante la loro residenza artistica "Acchiappasegni. SpinLab + LandWeave".

Seguirà una conversazione con Giuseppe Cacioppo, sindaco Sambuca di Sicilia; gli artisti Karl Logge e Marta Romani; Sebastiano Tosto, presidente del Distretto produttivo laniero siciliano; Filippa Tripi, presidente dell’associazione Marcatobianco; Sylvie Clavel, scultrice tessile e Giuseppe Maiorana, presidente della Rete museale naturale belicina. Modera Susanna Gristina di Korai di “Territorio, sviluppo e cultura”.

La partecipazione all'evento di presentazione della residenza artistica è libera. La prenotazione non è necessaria.

Per partecipare invece all'itinerario di visita per il borgo "Musei e collezioni di Sambuca di Sicilia", l'appuntamento è alle 15,30 alla pinacoteca Gianbecchina in corso Umberto I. Il tour è gratuito. Il numero di posti è limitato. La prenotazione, in questo caso, è obbligatoria chiamando i numeri 328 7328718 e 380 3690474.