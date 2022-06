“Abballalaluna”: a Calamonaci la commedia musicale con i ragazzi dell’istituto comprensivo “Francesco Crispi”

Venerdì 10 giugno alle 21, nella piazzetta Europa di Calamonaci, gli alunni dell'istituto comprensivo “Francesco Crispi” porteranno in scena la commedia musicale “Abballalaluna”. Dopo un lungo periodo di sospensione a causa della pandemia da Covid 19, uno spettacolo che è un modo per dimostrare che si è finalmente tornati alla normalità. “Per i ragazzi e per gli insegnanti - dice il regista Enzo Raffiti - il momento delle prove è stata una rinascita, un ritrovarsi tutti insieme per ballare, cantare e recitare ed è stata un'emozione indescrivibile. Per noi questo spettacolo è un inno alla vita“.

Il progetto “Abballalaluna” nasce dall’idea di voler rappresentare uno spaccato di vita contadina in un contesto di piccolo paese, in una Sicilia ormai quasi dimenticata ma sempre viva. Lo spettatore avrà l’impressione di aprire una finestra e di osservare, dall’alto, tutti i personaggi della nostra vita e della nostra storia, attraverso gli usi e costumi di un tempo, in ambito rurale.

Personaggi e interpreti: Barone Licata (Francesco Baiamonte), Clementina Licata (Alessia Caternicchia), Ninu (Christian Janowitz), Rusina (Giorgia Montalbano), Padre Spicuzza (Soksexs Marsala), Lilluzzu (Salvatore Riggi), Alfonso (Raffaele Leotta), Sasà (Marco Mauceri), Bastiano (Francesco Cascio Ingurgio), Decu (Giuseppe Zambito), Tatiddru (Mattias Cascio Ingurgio), Roccu (Giuseppe Romano), Ciccinu (Giovanni Perricone), Sarina (Marika Lo Coco), Rosalia (Giada Guarisco), Teresa (Alessia Spinelli), Annuzza (Sharon Macca), Carmela (Dalila Baiamonte), Maria (Sharon Grisafi), Caterina (Martina Calandrino), Vescovo (Giuseppe Mulè Gentiluomo).

Corpo di Ballo: Elisa La Cascia, Rossella Sarullo, Sharon Macca, Marika Lo Coco, Martina Calandrino, Sharon Grisafi, Giada Guarisco, Elisa Ficara.

Coro: a cura di tutti gli alunni della Scuola Primaria di I° Grado di Calamonaci.

Regia di Enzo Raffiti. Aiuto Regia: Asia di Girolamo e Federica Baiamonte.