“A piedi nudi”: si presenta la raccolta di poesie di Gabriella Vicari

La raccolta di poesie “A piedi nudi” di Gabriella Vicari sarà presentata nell’ambito della rassegna “Il libro è l’incanto” a Santa Margherita del Belìce.

Appuntamento sabato 8 luglio alle 19 al teatro Sant’Alessandro. Dialogheranno con la scrittrice il poeta Giuseppe Macauda e l'assessore comunale alla cultura e critico d'arte Tanino Bonifacio. Previste le performance poetiche di Giusy Serena Chiofalo, Giuseppe Lo Voi e Calogero Morreale.

Come nei precedenti appuntamenti le letture sono affidate al “Guppo di lettura” della biblioteca “Elsa Morante”. Accompagneranno l'evento la musica e le canzoni di Giana Guaiana. Tutti gli eventi letterari, con ingresso libero, hanno come cornice il suggestivo Teatro Sant’Alessandro e il terzo cortile di Palazzo Filangeri di Cutò, luoghi cari a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e fonte di ispirazione per le sue opere letterarie come “Il Gattopardo”.