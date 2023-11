“A Natale puoi”: due giorni dedicati a famiglie e bambini tra burattini, musica e cavalcate sui pony

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, presso “Cartapesta”, ad Agrigento in via Nunzio Magro (zona San Giusippuzzu), si svolgeranno due giornata a tema intitolate “A Natale puoi”. Entrare all’interno di “Cartapesta” è come uscire da una realtà quotidiana per entrare in un mondo fatato. I nuovi proprietari, Davide e Silvio, accoglieranno famiglie e bambini per un evento natalizio con mercatini di artigianato locale, prodotti tipici e tanta animazione per i più piccoli con “Le Pezze Burle”, il teatro dei burattini di Luigi Corbino e Lizzy, e con i pony del maneggio San Benedetto che saranno a disposizione per foto e qualche cavalcata in loco. E poi balli, canti, laboratori di Babbo Natale con i suoi famosi biscotti di frolla e le letterine da preparare per ricevere i regali desiderati.

Insomma un ritorno ad un Natale sincero e autentico, con il suo spirito originale: “La mission è proprio questa - dicono Davide e Silvio - e promettiamo a tutti coloro che parteciperanno una super sorpresa che lascerà tutti a bocca aperta”.