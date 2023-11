La città si prepara alle festività, Federalberghi: "Prevediamo pochi turisti per l'Immacolata ma ci rifaremo a fine anno”

Secondo gli operatori del settore il caro voli non influenzerà in modo decisivo sulle presenze turistiche

Dopo il boom di presenze turistiche dell'estate scorsa, gli operatori del settore alberghiero si preparano alle imminenti festività natalizie. Il primo appuntamento segnato in rosso sul calendario è quello dell'Immacolata, AgrigentoNotizie ha incontrato il vice presidente regionale di Federalberghi Francesco Picarella per capire l'andamento delle prenotazioni di quanti, sceglieranno di soggiornare nella città dei Templi. Secondo quanto riferito dal responsabile dell'associazione di categoria, Agrigento non è mai stata una meta gettonata dai turisti per il periodo dell'Immacolata ed anche quest'anno, secondo le previsioni degli albergatori, sarà così.

Le previsioni sono invece rosse per quanto riguarda le festività natalizie, dove stando alle prenotazioni già effettuate, saranno molte le famiglie, italiane e straniere, che sceglieranno Agrigento per le loro vacanze. Nonostante il caro voli, secondo Federalberghi, potrebbe essere un Natale aureo per il turismo in Sicilia anche se, il costo elevato dei biglietti aerei, potrebbe influenzare negativamente sul bilancio di fine anno.