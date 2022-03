Emergenza Covid agli sgoccioli? La scommessa di Barbara e Paolo che puntano sul ritorno alla normalità

I due imprenditori hanno avuto il coraggio di “buttarsi” in una nuova attività commerciale in via Atenea, dove tante saracinesche sono rimaste abbassate durante la pandemia

Manca poco alla fine dello stato di emergenza Covid che ha messo in ginocchio il tessuto economico e sociale del territorio. Ed è proprio la voglia di tornare a vivere che ha spinto Barbara e Paolo a scommettere sulla ripartenza aprendo una nuova attività commerciale nella centralissima via Atenea della città dei templi, dove tante saracinesche sono rimaste abbassate a causa della pandemia. La scommessa dei due imprenditori si chiama “Chapeau”: un elegante lounge bar poco distante dalla statua di Andrea Camilleri. “Abbiamo voluto aprire in questo periodo – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie Barbara Brambilla - perchè, dopo tanti sacrifici, speriamo di lavorare in tranquillità”. Il nuovo bar si aggiunge ai già numerosi locali che animano la movida agrigentina, ma per l'imprenditrice di origine lombarda, per rendere più attraente il "salotto buono" della città, ci vorrebbe più creatività come avviene normalmente in altre località. L'investimento dei due imprenditori è comunque un piccolo ma fondamentale segnale di speranza per un imminente e atteso ritorno alla normalità.