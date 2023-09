Divampa l'incendio mentre l'auto è in marcia, proprietario in salvo: è il terrore in via Imera

Sul posto, raccolto l'Sos, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme: per la vecchia utilitaria non c'è stato nulla da fare, è andata completamente distrutta

Una Fiat Punto, un vecchissimo modello, è stata distrutta da uno spaventoso incendio. E' accaduto in via Imera, all'altezza del Quadrivio Spinasanta, dove sono accorsi - non appena hanno raccolto l'Sos - i vigili del fuoco del comando provinciale.

Pare che l'utilitaria fosse in marcia quando, all'improvviso, il proprietario ha iniziato a vedere fumo. Subito l'agrigentino ha arrestato la marcia ed è sceso dall'abitacolo. All'improvviso, le fiamme spaventose hanno avvolto l'intera macchina e lungo via Imera è stato il terrore. Tanti gli agrigentini che si sono messi ad urlare per far allontanare, temendo rischi, i conoscenti. Qualcuno s'è anche improvvisato vigile urbano, bloccando il traffico.

E' stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunti i pompieri del comando provinciale, che sono ancora al lavoro sul posto. Per la vecchia Fiat Punto non c'è stato nulla da fare, è andata completamente distrutta: divorata dalle fiamme. Nessuno, per fortuna, si è fatto male. Al lavoro anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno tenuto, una volta giunti sul posto, a bada il traffico.