Terrazza panoramica invasa dai rifiuti: tracce di inciviltà in pieno centro

I cestini per i rifiuti ci sono e si trovano a meno di dieci metri di distanza ma, nonostante questo, sono in molti quelli che preferiscono lasciare per terra i propri rifiuti. Accade in una delle terrazze panoramiche più suggestive di Agrigento, quella che, per intenderci da via Empedocle si affaccia sulla Valle dei Templi e sul mare africano di pirandelliana memoria. Segnali di inciviltà che spesso vengono lasciati da chi, invece, dovrebbe eliminarli per rendere, alla vigilia delle festività di fine anno, una città pulita ed accogliente. Nella terrazza, oggi nessun operatore ecologico si è sentito in dovere di spazzare vie quelle tracce che forse, per spirito di rassegnazione, non mortificano più gli agrigentini ma che vengono notate dai turisti che ricorderanno quanto hanno visto e che, probabilmente, ai loro amici, racconteranno di una città bella ma sporca.

