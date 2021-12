Strage di Ravanusa, operai e mezzi in azione per verificare lo stato della condotta del gas

Si lavora anche nel cratere di via Trilussa con i vigili del fuoco che cercano il punto di innesco

Operai e tecnici di Italgas in azione nel quartiere Mastro Dominici di Ravanusa, rione del centro storico sventrato dall'esplosione di sabato scorso. Sotto stretta osservazione è la condotta del metano che è attualmente è la principale indiziata sulle cause delle devastante deflagrazione di via Trilussa.

Attività di verifica che serviranno a capire lo stato di salute della stessa tubatura interrata, intanto a Ravanusa sono giunte anche le squadre di tecnici specializzati dei vigili del fuoco che stanno eseguendo i rilievi volti ad individuare il punto di innesco dello scoppio che ha provocato il crollo degli edifici e la conseguente morte di nuove (dieci con Samuele rimasto nel grembo di Selene).