Dietrofront dell'Esercito a Punta Bianca: gli ambientalisti bloccano le esercitazioni

Esercitazioni militari sospese nel poligono di Drasi a Punta Bianca, così come era avvenuto lo scorso anno: le proteste delle associazioni ambientaliste Mareamico e Marevivo hanno ottenuto il momentaneo rinvio delle attività che, superata la stagione estiva, erano state calendarizzate a partire da oggi, lunedì 16 ottobre. Claudio Lombardo, presidente della sezione agrigentina dell'associazione Mareamico e i giovani del movimento Patto per la Sicilia, si sono radunati in mattinata lungo l'arteria di accesso che dalla strada provinciale 71 porta verso la costituente riserva naturale di Punta Bianca per bloccare i convogli militari che però non sono arrivati.

"I cittadini protestano non solo per il rischio di nuovi inquinamenti, ma anche perché nei 7 lunghi mesi di esercitazioni programmate a Drasy - spiega Claudio Lombardo di Mareamico - verrà impedita la fruizione della riserva di Punta bianca poiché l’unica strada viene chiusa dai militari durante le esercitazioni.

La mancata presentazione dei militari oggi, al primo giorno di esercitazioni, ci fa capire che le interlocuzioni stanno dando i primi risultati, ma comunichiamo che la disobbedienza civile continuerà fin quando le autorità competenti non troveranno una soluzione a tale incredibile situazione".