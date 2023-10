Punta Bianca, tutto come da programma: il 16 ottobre torna l'esercito, pronte le proteste

Prima erano "fake news" dei quotidiani locali. Poi il fatto che l'esercito italiano avesse programmato un calendario di nuove esercitazioni nell'area di Drasi, che per quanto di proprietà del Ministero è incassata all'interno della costituenda (ma non costituita) riserva di Punta Bianca, venne derubricato ad un incidente di percorso.

Adesso, dinnanzi alla concretezza delle date, secondo il quotidiano La Sicilia sarebbe in arrivo l'organizzazione di un "comitato di accoglienza" che il prossimo 16 ottobre manifesterà contro la ripresa delle attività nel poligono agrigentino. A capeggiarlo, immancabilmente, il leader di Mareamico Agrigento Claudio Lombardo.

Era già accaduto un anno fa e, vuoi per le pressioni connesse alle proteste, vuoi per motivi contingenti e strategici, in effetti i cannoni non tuonarono e ci si convinse che la questione poteva (doveva) ritenersi ormai chiusa.