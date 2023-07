Pavimentazione sporca al viale della Vittoria, Mario Aversa (Apc): “Il degrado regna in tutti i quartieri”

“Ad Agrigento non ci sono quartieri privilegiati, quando si tratta di degrado e sporcizia, sia il centro e sia le aree periferiche vengono trattate allo stesso modo”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie parla il responsabile del gruppo “Agrigento punto e a capo” Mario Aversa che dal viale della Vittoria, segnala lo stato di abbandono in cui versa la passeggiata degli agrigentini. In assenza di adeguate opere di pulizia, come sempre, la pavimentazione del viale alberato, si trasforma in un tappeto appicicoso dovuto al calpestìo dei pedoni delle bacche cadute dagli alberi di Ficus. Mario Aversa, nel chiedere all'amministrazione comunale interventi urgenti di pulizia, denuncia anche lo stato di “omertà” di alcuni cittadini che, consci dei disagi, preferiscono parlare dei disagi al bar piuttosto che segnalarli pubblicamente.