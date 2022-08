Marciapiedi del viale Della Vittoria invasi dalle bacche cadute dagli alberi: il problema si ripresenta puntualmente

Marciapiedi sporchi, appiccicosi e, in caso di pioggia, molto scivolosi per i pedoni: queste sono le attuali condizioni in cui versa il viale Della Vittoria di Agrigento. Poco più di un chilometro di viale alberato che, proprio per la presenza dei grossi ficus e della caduta delle loro bacche, in assenza di adeguata pulizia della pavimentazione rende poco gradevole la passeggiata dei turisti e degli agrigentini. Un problema che non è nuovo quello dello stato indecoroso di questi marciapiedi, che dai social network è spesso denunciato da cittadini e associazioni. Disagi che però rimangono inascoltati dalle autorità competenti.