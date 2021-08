Pavimento del Viale della Vittoria imbrattato dalle bacche: in azione uomini e mezzi per ripulire il belvedere

Due giorni d'interventi interesseranno il tratto compreso tra la "Cittadella sanitaria" e piazza Marconi. I frutti che cadono dagli alberi vengono sistematicamente calpestati riducendo la zona destinata al passeggio in un vero e proprio sudiciume

Uomini e mezzi di Iseda e Sea sono pronti ad effettuare una massiccia operazione di lavaggio dei marciapiedi, al Viale della Vittoria, che ogni anno in questo periodo vengono puntualmente sporcati dalla caduta delle bacche dagli alberi.

Frutti, successivamente calpestati dai pedoni, che trasformano il pavimento in un sudiciume davvero brutto da vedere, di certo non un bel biglietto da visita per i turisti.

avaggio marciapiedi al Viale della Vittoria

L’intervento di pulizia, che dovrebbe comunque essere effettuato con maggiore frequenza per evitare che si arrivi a situazioni limite, è stato predisposto dal Comune di Agrigento. Due giorni di lavoro nel tratto di strada che va dalla “Cittadella sanitaria” fino a piazza Marconi.

Domani, 25 agosto, entreranno in azione 4 operai con due lavastrade muniti di lancia ad alta pressione per la pulizia dei marciapiedi , per eliminare quanto più possibile le bacche che cadono dagli alberi.

Saranno utilizzate due spazzatrici per la pulizia del ciglio stradale che serviranno alla rimozione dei residui.

Il 26 agosto la pulizia straordinaria riguarderà il tratto di strada che dal nuovo bar Sajeva conduce all'incrocio con piazza Marconi, sempre con 4 operai e 4 mezzi speciali.

Per questi interventi è stata già predisposta un'ordinanza sindacale con divieto di sosta dalle 6 del mattino fino a cessata esigenza.