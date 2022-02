Commercianti avvertono odore di gas in via Atena: dilaga l'apprensione, controlli a tappeto

Una presunta fuga di gas è stata segnalata in via Atenea ad Agrigento, ad allarmare alcuni commercianti è stato il caratteristico odore che li ha indotti a chiamare il 112. Sul posto si sono recati i carabinieri, vigili del fuoco e i tecnici di Italgas per le dovute verifiche, pare comunque che nessun problema rilevante sia stato rilevato dagli operai. La strage di via Trilussa a Ravanusa è ancora viva nella memoria della collettività, la presunta fuga di gas segnalata oggi nel salotto buono della città dei Templi non è la prima, solo ieri in via Cangiamila a Palma di Montechiaro, per un tubo accidentalmente tranciato durante dei lavori stradali, diverse abitazioni erano state evacuate mentre nei giorni scorsi, un'altra presunta fuga di gas era stata segnalata anche nella parte alta di Agrigento, nella zona di Rupe Atenea.