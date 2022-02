Tranciano il tubo del gas e dilaga l'allarme: evacuate diverse abitazioni

Tranciano tubo del gas, durante lavori di scavo, in via Cangiamila. E’ accaduto ieri mattina e nella zona, a causa della fuoriuscita del gas, è immediatamente – memori anche della strage di via Trilussa a Ravanusa – dilagato il panico. Sul posto, in una manciata di minuti, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che, assieme alle forze dell’ordine, hanno isolato l’intero quartiere, evacuando diverse abitazioni. Sono stati chiamati i tecnici dell’impresa che si occupa della distribuzione del gas che, immediatamente, si sono messi al lavoro per cercare di scongiurare il peggio. Poco dopo, però, per fortuna, l’emergenza è rientrata perché i tecnici dell’impresa sono riusciti ad approntare i primi rimedi per tamponare la falla. I lavori sono andati avanti per ore ed ore e soltanto in serata ogni eventuale rischio è stato archiviato e tutto è tornato alla normalità, consentendo anche il rientro, in tutta tranquillità, delle famiglie nelle loro abitazioni.

Inevitabile, di fatto, dopo quanto è accaduto a Ravanusa dove a causa della deflagrazione hanno perso la vita nove persone (10 con il piccolo Samuele che è rimasto nel grembo della sua mamma), l’apprensione e preoccupazione – a partire dalle ore 10 di ieri mattina – dei residenti di via Cangiamila.