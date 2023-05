Albero a rischio caduta in via Atenea? La segnalazione di un lettore

“Secondo me, questo albero potrebbe rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità perché ha parte delle radici in vista e se ci fate caso, c'è anche un vuoto alla base del tronco”, questa è stata la segnalazione che un passante ha fatto alla redazione di AgrigentoNotizie in merito ad un Ficus del tratto finale di via Atenea.

L'albero che secondo l'uomo, rischierebbe di cadere, si trova su uno dei due marciapiedi recentemente rifatti in un tratto di strada adibita anche alla sosta delle autovetture. Non essendo noi degli agronomi e non avendo dunque, le competenze necessarie per stabilire le condizioni di pericolosità della pianta, giriamo la segnalazione del nostro lettore agli organi istituzionalmente competenti.