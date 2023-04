Trenta metri di via Atenea chiusi da due mesi per manutenzione, i cittadini: "Fino a quando?"

Dal 10 febbraio scorso, per come si legge in un'ordinanza emessa dal settore Territorio ed ambiente del Comune di Agrigento, il tratto di via Atenea che si interseca con la via Roma, è chiuso al transito per lavori di manutenzione ai marciapiedi. Nell'avviso, affisso in prossimità del cantiere, si legge anche che la strada resterà chiusa “fino al cessato bisogno”.

Il tratto interessato dai lavori, è lungo circa trenta metri che, per intenderci, equivalgono all'ingombro di sei automobili di grossa cilindrata parcheggiate l'una dietro all'altra. Le opere di manutenzione dei marciapiedi, iniziate dunque nello scorso mese di febbraio, si erano fermati in occasione del mandorlo in fiore che si è svolto in città dal 5 al 12 marzo scorso. Altrove, questo tipo di lavori, si concludono in pochi giorni, ma a distanza di circa due mesi, il breve tratto di strada non solo non ritorna fruibile ma è anche diventato uno dei tanti luoghi oggetto di abbandono di rifiuti. Diversi sono stati i lettori che ci hanno segnalato il singolare ritardo accumulato per il completamento di questi lavori e che, tramite la redazione di AgrigentoNotizie, chiedono a Palazzo dei Giganti, quando si prevede la chiusura del cantiere e quindi la riapertura della strada.