Turni idrici sempre più lunghi, ma l'acqua esce dai muri: "Segnalato il problema un anno fa"

Una cascata d'acqua che dal costone di tufo, ogni qualvolta viene erogato il turno di distribuzione idrica, si riversa all'interno di un magazzino. Questo mentre molti quartieri della città lamentano il prolungamento dell'attesa necessaria per essere riforniti del "prezioso liquido".

A segnalare il problema è il signor Calogero Volpe, proprietario dell'immobile di via Solferino, ad Agrigento. Secondo quanto raccontato ai microfoni di AgrigentoNotizie, da circa un anno Aica, la società che gestisce il del vizio idrico, sarebbe a conoscenza del problema e, sempre secondo quanto dichiarato dal signor Volpe, solo dopo che lo stesso e un altro vicino di casa si sono rivolti a un legale, i tecnici avrebbero fatto un sopralluogo, ma ad oggi, non si registra nessun intervento e, non solo nel magazzino del signor Volpe, ma anche negli edifici limitrofi, l'acqua entra minacciando anche la staticità delle palazzine.

Per consentire il deflusso, nel magazzino è stato scavato un canale che, porta in strada migliaia di litri del prezioso liquido. Una soluzione artigianale che consente ai proprietari di evitare l'allagamento dell'immobile ma che di fatto, per la collettività, rappresenta un indecoroso spreco della risorsa idrica.

Gli abitanti chiedono ad Aica, di intervenire urgentemente per porre fine al problema che, con il trascorrere del tempo, potrebbe causare seri danni agli edifici.