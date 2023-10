Prevenzione e cura delle malattie cardiache, gli specialisti scendono in piazza per le visite gratuite

Ambulatori aperti da oggi, venerdì 6 a domenica prossima 8 ottobre in piazza Cavour ad Agrigento in occasione delle giornate di prevenzione delle malattie cardiache e cerebrovascolari, promosse dal'Unità di Cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Gli specialisti saranno disponibili per l'esecuzione degli screening gratuiti rivolti soprattutto ai soggetti a rischio.

I cittadini, potranno usufruire delle visite gratuite, oggi e domani, dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18 mentre per la giornata di domenica, gli stand resteranno aperti dalle ore 9 alle ore 13.