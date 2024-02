Villa del Sole, ripresi i lavori con la piantumazione degli alberi: Codacons denuncia presunti abusi

Dopo il fermo disposto dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Agrigento ai lavori di villa del Sole, oggi nel parco urbano cittadino sono partite le prime opere di messa a dimora delle essenze arboree in sostituzione di quelle abbattute nei mesi scorsi.

Lavori, che per come detto ai microfoni di AgrigentoNotizie nei giorni scorsi dall'assessore comunale Gerlando Principato, sono propedeutici ai nullaosta definitivi per la realizzazione dell'asilo con annesso polo didattico.

Secondo il responsabile di Codacons, Giuseppe Di Rosa, a villa del Sole sono stati commessi degli abusi edilizi questo, secondo quanto dice l'ex consigliere comunale, si evincerebbe anche dalle note trasmesse dalla Soprintendenza alla Procura della Repubblica. Sempre secondo Di Rosa, in assenza dei dovuti permessi, non si sarebbe potuta espletare neanche la gara per appaltare i lavori.

Villa del sole, per l'amministrazione è tutto ok: in Consiglio non passa il ritiro della variante al Prg