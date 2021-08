"Porto Empedocle assediata dai rifiuti": ecco le immagini di Mareamico

Diffuso un video per documentare lo stato di degrado in cui versano numerose zone del territorio a causa dell'abbandono di spazzatura, incontrollato e impunto, da parte dei cosiddetti "lanciatori seriali"

"Porto Empedocle è un luogo bellissimo ma purtroppo assediato dai rifiuti e dagli incivili": queste le parole di Claudio Lombardo di Mareamico che ha diffuso un video per documentare lo stato di degrado in cui versano numerose zone del territorio empedoclino a causa dell'abbandono di rifiuti, incontrollato e impunto, da parte dei cosiddetti "lanciatori seriali".

Lombardo ha fatto riferimento anche alla recente denuncia di Selvaggia Lucarelli, recentemente in vacanza in Sicilia, che ha parlato di un'isola invasa dalla spazzatura.