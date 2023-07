Le truppe alleate fanno ingresso in città: parata di mezzi militari per gli 80 anni dalla liberazione

In occasione delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario dello sbarco delle truppe alleate in Sicilia, oggi ad Agrigento è stato rievocato l'ingresso in città dei militari americani con una parata di Jeep Willys del 1942, gli storici fuoristrada in dotazione dell'esercito statunitense durante il secondo conflitto mondiale che hanno attraversato il centro cittadino per poi fermarsi in piazza Pirandello dove i membri dell'associazione belga “I giovani del B40” sono stati accolti dal sindaco Franco Miccichè.

Il battaglione in uniforme, ha suscitato la curiosità di molti passanti, divise e mezzi, rigorosamente dell'epoca, sono stati i protagonisti di un viaggio nel tempo che ha segnato la storia dell'Italia. Dopo essere stati a Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento i giovani del B40 faranno tappa anche a San Biagio Platani.