Proroga di sette anni a Enel per la costruzione del rigassificatore, Lattuca: “Decisione politicamente scorretta”

Stop alla proroga per la realizzazione di un rigassificatore a Porto Empedocle. A chiederlo è il Movimento per la sostenibilità di Agrigento, coordinato da Alessio Lattuca.

Come si ricorderà, l'Assessorato regionale all'Energia, nello scorso mese di settembre, aveva concesso a "Nuove energie Enel" un proroga di settanta mesi per la realizzazione dell'opera. Al decreto firmato dall'assessore regionale, Roberto Di Mauro si era opposto, con un ricorso, proprio il Movimento per la sostenibilità di Agrigento, un cartello di associazioni che si oppongono alla realizzazione dell'opera.

Nei giorni scorsi, la società energetica, ha comunicato ai responsabili del movimento che il loro ricorso contro il decreto della Regione, dovrà essere discusso nelle aule del Tar Sicilia.

Secondo Lattuca, la proroga concessa dalla Regione sarebbe viziata da un parere errato della Soprintendenza per i Beni culturali di Agrigento, che non avrebbe tenuto conto dei vincoli paesaggistici.

Per questo motivo, le associazioni chiedono all'assessore Di Mauro di ritirare, in autotutela, il provvedimento che il coordinatore del Movimento definisce, "politicamente scorretto".