Ospedale San Giovanni di Dio, il reparto di Fisiatria si riprende i propri spazi: ecco "l'inaugurazione"

L'unità operativa complessa di recupero e riabilitazione funzionale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si riappropria dei propri spazi che, in occasione dell'emergenza Covid, erano serviti ad accogliere i degenti del reparto di Urologia. L'Asp, in una sua nota, aveva annunciato l'inaugurazione di un nuovo reparto. In realtà si è invece tratto di un ritorno al passato per una delle unità operative considerate fiore all'occhiello della sanità agrigentina e che consentirà all'equipe, guidata dal dottor Fausto Crapanzano, di lavorare in ambienti più idonei e confortevoli. Il commissario straordinario dell'Asp, Mario Zappia, nel pronunciare parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai medici di Fisiatria, ha anche anticipato che il prossimo passo dovrà essere quello di dotare il reparto di altre attrezzature per garantire ai pazienti un servizio più efficiente. Ed in merito alle attrezzature mancanti, il reparto di Fisiatria del nosocomio di contrada Consolida avrebbe a disposizione una piscina terapeutica che però, nonostante i tanti solleciti dei sanitari, risulta essere inspiegabilmente abbandonata da diversi anni. Il suo ripristino consentirebbe a molti pazienti di poter sottoporsi alle cure senza rivolgersi necessariamente alle strutture private.