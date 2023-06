Cultura, riapertura delle Fam e navette gratis dalla Valle alla cattedrale: la città si prepara al 2025

Erano chiuse dal 2017: adesso sono state affidate alla Fondazione Orestiadi che ne curerà la gestione per i prossimi cinque anni

Dopo sei anni di chiusura, riaprono al pubblico gli spazi delle ex fabbriche chiaramontane di piazza San Francesco d'Assisi ad Agrigento.

La città si riappropria dunque di un importante polo espositivo grazie ad un accordo siglato tra il Parco archeologico della Valle dei Templi e la Fondazione Orestia di di Gibellina che per cinque anni, curerà la gestione del sito culturale.

I dettagli della convenzione sono stati illustrai in mattinata a Casa Sanfilippo dove, per l'occasione è stato anche presentato il servizio di navetta gratuito, già attivo in centro, che collegherà la Valle dei Templi alla cattedrale di San Gerlando.