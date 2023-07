Festa in onore di Maria Santissima del Monte, tradizione rispettata: Fabrizio Sardo prende la bandiera del Cero dei borgesi

Contrariamente alle "voci di corridoio", non c'è stata battaglia. Non sul "Cero", almeno. Perché, a quanto pare, prima della scalata vi sarebbe stato un po' di "movimento" da parte di bande rivali

La tradizione è stata rispettata. Ed è stata, a Racalmuto, veramente festa in onore di Maria Santissima del Monte.

La bandiera del "Cilio", ieri sera, è stata presa da Fabrizio Sardo. Contrariamente alle "voci di corridoio", non c'è stata battaglia. Non sul "Cero", almeno. Perché, a quanto pare, prima della scalata vi sarebbe stato un po' di "movimento" da parte di bande rivali. La presa del "Cilio" è una sfida fra i "burgisi", i vecchi proprietari terrieri di un tempo, in età di matrimonio.

Dopo due anni di pandemia da Covid, senza che venisse festeggiata la compatrona di Racalmuto e dopo che l’edizione 2022 della festa di Maria Santissima del Monte aveva lasciato il segno, ieri sera tutto è andato come da tradizione: la bandiera del Cero dei borgesi è stata presa. E non ci sono stati neanche rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

La nascita e la salute di un figlio, ma anche altro genere di "grazie" ottenute, stamani, sono stati i motivi delle "purmissioni" sciolte lungo la scalinata ed all'interno del Santuario di Maria Santissima del Monte. Come da tradizione, lacrime, emozione per il "miracolo" ricevuto e per aver detto, platealmente, "grazie" a Colei che ha protetto, soccorso, esaudito, hanno avuto il sopravvento. Ogni "purmissione", che ha inondato corso Garibaldi, è stata preceduta - come la tradizione vuole - dai "tamburinara". Ed anche la folla, stamani, a vedere quelle donne-mamme in lacrime, si è emozionata, applaudendo ed incitando.