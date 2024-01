Il Palacongressi e il sogno di Gaetano Aronica: “Creare una grande accademia delle arti”

“Alla Sicilia manca il progetto, abbiamo grandi individualità ma non abbiamo mai costruito qualcosa pensando al dopo. Qui dentro è lecito sognare uno spazio dove succedono le cose. E sognando immagino questo posto come un grande polo del Mediterraneo con un'accademia delle arti. Si lavora per i giovani e per il loro futuro e, parlando con le scuole della provincia, abbiamo proposto degli appuntamenti serali a teatro con i ragazzi. Si parla tanto di bullismo e di violenza e di una nuova generazione che non riusciamo a capire ma dovremmo smettere di preoccuparci, occupandocene e occupandoli facendoli venire a teatro”. Così ai microfoni di AgrigentoNotizie Gaetano Aronica, direttore artistico del teatro Palacongressi di Agrigento, parla dei progetti che unitamente al direttore del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, Roberto Sciarratta, immagina per la struttura polifunzionale del Villaggio Mosè. L'apertura di un'accademia delle arti all'interno del Palacongressi che il noto attore definisce un sogno, in realtà è un progetto ambizioso che potrebbe realmente nascere.

Per avvicinare i giovani al teatro, Aronica ha avviato un dialogo con le istituzioni scolastiche del territorio. Portare i giovani all'interno della sala Concordia porterebbe in loro delle distrazioni dal difficile contesto sociale e perché no, farli anche innamorare delle nobile arte del teatro senza dover necessariamente uscire dalla propria città che, non a caso, il ministero per i Beni culturali, ha nominato capitale italiana della cultura per il 2025.

